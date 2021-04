TVA en Belgique: un délai supplémentaire pour la déclarer permet aux comptables de souffler

Les assujettis à la TVA et leurs conseillers fiscaux et experts-comptables disposeront d'un délai supplémentaire unique pour la déclaration de TVA du premier trimestre de 2021, a annoncé vendredi le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem. La mesure vise à répondre à l'accroissement de la charge de travail des bureaux comptables en raison de la crise du coronavirus, des mesures de soutien accordées et des absences pour cause de maladie.

Pour les déposants mensuels qui ont droit à des remboursements mensuels, la date limite est reportée du 20 avril 2021 au 24 avril 2021 inclus. Si ce délai n'est pas non plus respecté, le remboursement sera retardé d'un mois. Pour les autres déposants, la date limite est reportée du 20 avril 2021 au 3 mai 2021 inclus.

Dans les deux cas, ce report n'a aucun effet au niveau des remboursements si la déclaration est faite en temps utile. Les amendes applicables restent inchangées en cas de dépôt tardif. Le report des dates limites a été convenu en concertation avec la fédération professionnelle et est valable sans valeur de précédent pour le premier trimestre de 2021, a précisé le ministre dans un communiqué.