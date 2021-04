Italie: Draghi annonce des réouvertures progressives à partir de fin avril

(Belga) L'Italie devrait amorcer la réouverture des restaurants et des établissements scolaires à partir du lundi 26 avril, a annoncé vendredi le chef du gouvernement Mario Draghi.

Exprimant "un optimisme prudent", M. Draghi a indiqué que son gouvernement avait décidé de prendre "un risque calculé" et de classer les régions italiennes dont les données sanitaires sont satisfaisantes en zone +jaune+ (risque modéré), où les restrictions sont les moins strictes. "La priorité sera donnée aux activités en plein air", a déclaré M. Draghi, sans citer concrètement les bars et restaurants disposant de tables en extérieur, mais qui sont implicitement compris dans cette catégorie. "Tous les établissements scolaires rouvriront en présentiel dans les zones jaunes et oranges (risque moyen, ndlr)", a-t-il ajouté. Le projet de réouverture progressive se base sur deux piliers: le maintien en toute circonstance des gestes barrière (distanciation sociale et port du masque) et la montée en puissance de la campagne de vaccination. "La probabilité que l'on soit obligé de revenir en arrière est très faible si l'on respecte les règles de comportement", a estimé M. Draghi, interrogé pour savoir s'il était concevable d'annuler ces ouvertures. M. Draghi a également indiqué qu'il serait désormais possible de voyager entre deux régions classées en 'jaune'. La décision du gouvernement représente une petite accélération, alors que lors d'un précédent conseil des ministres fin mars il avait décidé d'annuler toute zone jaune en Italie jusqu'au 30 avril, quelle que soit la situation épidémiologique régnant dans les diverses régions. Le ministre de la Santé Roberto Speranza a précisé pour sa part que le gouvernement programmait par exemple une réouverture des piscines en extérieur à partir du 15 mai, des salles de gym et de musculation à partir du 1er juin ou l'organisation de foires et salons professionnels à partir du 1er juillet. L'Italie, premier pays massivement frappé par la pandémie de coronavirus en Europe en février 2020, a enregistré plus de 115.000 morts. (Belga)