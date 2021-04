Prévisions météo: le ciel ne sera pas pareil partout

Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, souvent larges sur l'ouest du pays, prévoit samedi l'Institut royal météorologique (IRM). Les champs nuageux gagneront du terrain en cours de journée mais le temps restera sec, sous des températures maximales comprises entre 7°C en Hautes Fagnes et localement 13°C en plaine.



À la Côte, le soleil fera une belle percée. Le temps y sera toutefois plutôt frais, avec un mercure ne dépassant pas les 10°C sous un vent parfois assez fort. Les nuages se consoleront en Ardenne, bien que le temps y restera sec. La grisaille s'étirera sur le territoire durant la nuit mais l'on devrait encore éviter les gouttes. Les minima oscilleront entre 0°C et 5°C, sous un vent devenu plus faible à l'intérieur des plaines.

Dimanche, les nuages reviendront rapidement à partir de l'est pour finalement recouvrir la plus grande partie du pays. Excepté quelques petites averses éparses sur l'est du pays, le temps restera sec dans la plupart des régions. Les maxima varieront entre 7 et 9 degrés en Ardenne et à la mer, et entre 10 et 13 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à souvent modéré. Après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera plus variable lundi. Eclaircies et développements nuageux se partageront le ciel et quelques averses éclateront par endroits. Les maxima varieront entre 9 ou 10 degrés à la mer et dans les Hautes Fagnes et 14 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré.