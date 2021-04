La Louvière s'active pour aider les restaurateurs à ouvrir le 8 mai: "On veut être à leurs côtés et les soutenir"

Les restaurateurs et cafetiers se préparent à la réouverture du secteur, et notamment de leur terrasses, prévue au 8 mai prochain. Mais tous ne disposent pas d'espace extérieur... Certaines communes ont donc décidé de leur venir en aide. C'est le cas de La Louvière où les places de stationnement seront reconverties pour leur permettre d'accueillir des clients.

Rudy Wala gère un café dans le centre de la Louvière depuis 26 ans. En temps normal, il peut accueillir jusqu'à 16 clients en terrasse. Aujourd'hui et avec la situation actuelle, il prévoit d'en accueillir 31, notamment grâce aux aides de la commune. "Ils ont supprimé certaines taxes pour 2020 et 2021 comme la 'taxe terrasse'. Il y a aussi un geste financier qui va arriver pour tout le secteur de l'Horeca", explique le gérant.

Des aides mises en places pour soutenir l'Horeca: suppression de la taxe terrasse, meubles à disposition et places de parking reconverties en terrasses

Pour aider les établissements, la commune met aussi du mobilier à la disposition de tous les travailleurs de l'Horeca : environ 150 tables et 2.000 chaises. Et plus, si besoin. "Si le stock que nous avons ici s'avérait insuffisant, nous procéderions à la location que nous mettrions à disposition gratuitement également", explique le bourgmestre de la commune, Jacques Gobert. "On veut vraiment être à leurs côtés et les soutenir durant cette période que nous espérons la plus courte possible", poursuit-il.

Pour éviter la concurrence déloyale, le but est de permettre à tous les établissements d'installer une terrasse. Des aménagements du territoire seront donc fait au cas par cas. "On envisage de dédicacer des zones de stationnement qui sont contiguës au trottoir face à l'Horeca et de condamner certaines places pour permettre à des terrasses de s'y installer", précise le bourgmestre.

Pourtant, cette réouverture inquiète Rudy qui appréhende les modalités de réouverture décidées par le comité de concertation. "J'attends le comité du 26 pour voir les conditions dans lesquelles on pourra rouvrir. Mais aussi les heures parce que par exemple au Luxembourg ils rouvrent mais à 18h ils doivent fermer. C'est un peu compliqué... Et la météo, le facteur le plus important!", explique-t-il.

La Louvière compte environ 300 établissements Horeca sur son territoire mais seul un tiers dispose d'une terrasse.