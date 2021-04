La piscine de Woluwe-Saint-Lambert prise d’assaut: "Je suis à minuit dans l'application pour m'inscrire", raconte Patrick (vidéo)

Depuis le début des vacances de printemps, vous êtes apparemment très nombreux à vouloir aller à la piscine. Avec

les règles sanitaires, les places sont limitées. Il est en ce moment très compliqué de réserver un créneau

horaire.

Pour accéder au bassin à Woluwe-Saint-Lambert (en région bruxelloise), ils n’ont pas seulement fait la file ce samedi matin. Ils se sont levés très tôt, ou couché très tard pour obtenir le droit d’aller nager. C’est le cas le Patrick, un habitué de cette piscine. Le planning des réservations est accessible à partir de minuit alors comme beaucoup il s’adapte. "Je mets une alarme vers 23h50 pour qu'à minuit, je sois dans l'application pour obtenir une place", raconte-t-il.

Pour des raisons sanitaires, seules 40 personnes, l’équivalent du nombre de cabines, sont autorisées à venir nager pendant une heure. C’est 3 fois moins que la fréquentation ordinaire, alors évidemment les places sont chères.

"Les gens ont besoin de venir nager et de faire du sport en général. Il y a de plus en plus de gens qui nous disent qu'ils éprouvent des difficultés pour s'inscrire. Mais nous sommes face à un protocole strict", déclare Eric Bott, le président du centre sportif Poséidon.

Toutes les heures, la piscine est passée au peigne fin. Pendant trente minutes, les employés nettoient les cabines et les alentours du bassin.

Pour tenter de satisfaire sa clientèle, la direction a élargi les horaires d’ouverture, entre 7h et 21h certains jours. Aujourd’hui, la natation est la seule activité sportive en intérieur autorisée pour les adultes.