Pérou: cinq soldats tués et deux disparus dans un accident d'hélicoptère

(Belga) Au moins cinq militaires péruviens sont morts et deux sont portés disparus dans un accident d'hélicoptère survenu samedi alors qu'ils menaient une opération dans une zone de production de feuilles de coca, dans le sud-est du pays.

"L'hélicoptère avec 12 membres des forces armées à bord a connu une défaillance mécanique et s'est abîmé dans les eaux de la rivière Vilcanota (...) lors d'une opération de reconnaissance contre le trafic de drogues illicites", a indiqué le Commandement conjoint des forces armées dans un communiqué. Les cinq autres soldats à bord ont été légèrement blessés. La zone où est survenu l'accident, dans la région de Cuzco, est dénommée la vallée de la coca, et elle est sous surveillance militaire depuis 2006. Selon l'ONU, le Pérou est avec la Colombie et la Bolivie l'un des plus grands producteurs mondiaux de feuilles de coca, la matière première de la cocaïne.