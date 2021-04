La réouverture des terrasses le 8 mai soumise à deux conditions: "Je sais que c'est très douloureux", assure Frank Vandenbroucke

Le 8 mai, lorsque sept personnes de plus de 65 ans sur dix auront été vaccinées et protégées et si la situation dans les hôpitaux s'est améliorée, le plan "plein air" entrera en action ; il prévoit notamment l'ouverture des terrasses. C'est ce qui a été décidé lors du dernier comité de concertation.

Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé, a rappelé que cette réouverture était soumise à deux conditions:

Une avancée de la campagne de vaccination. A ce sujet, "les nouvelles sont positives", s'est réjoui Frank Vandenbroucke. En effet, plus d' 1,2 million de doses de vaccins contre le covid seront livrées à la Belgique au cours des deux semaines à venir.

Une amélioration de la situation dans les hôpitaux "de façon durable". Le ministre de la Santé a indiqué qu'actuellement, il ne reste plus que 92 lits en soins intensifs sur tout le territoire. C'est moins d'un lit par hôpital. Pour Frank Vandenbroucke, un déconfinement, amorcé par la réouverture des terrasses, ne sera possible que si la pression sur les hôpitaux est réduite.

Frank Vandenbroucke se refuse cependant à communiquer un objectif chiffré. "Je ne vais pas jouer sur les chiffres. C'est un bilan qu'il faudra faire", assure-t-il.

Le ministre a également répondu à tous ces travailleurs dont l'activité est mise à mal depuis la crise et qui ne demandent qu'à reprendre le chemin du travail. "10 mois de fermeture et rien en n’a changé", accusait Valérie Migliore, restauratrice, dans une lettre ouverte.

"Tous les secteurs disent : 'Nous pourrons gérer nos activités de façon prudente'. Mais les risques ne sont jamais nuls. On peut rouvrir ses activités dès que la situation est sûre. Je sais que c'est très douloureux. Mais dire que les mesures n'ont rien aidé est faux", réplique Frank Vandenbroucke.