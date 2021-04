Grèce: un réseau de trafic de migrants démantelé

(Belga) La police grecque a démantelé un réseau de trafics de migrants dans le nord de la Grèce, qui aidait des migrants à passer la frontière mais en retenait aussi deux en otages, qu'elle torturait pour exiger une rançon.

Lors de l'opération, qui a eu lieu samedi et a été rapportée dimanche par l'agence Athens News Agency, la police a arrêté 13 étrangers, âgés de 19 à 26 ans, dont un homme de 20 qui était apparemment le chef de l'organisation, qui se chargeaient de transporter les migrants à l'intérieur de la Grèce puis vers d'autres pays. Selon la police, entre la mi-mars et la mi-avril, ils ont fait passer la frontière à 22 personnes. La police a trouvé aussi sur place deux migrants, âgés de 16 et 21 ans, prisonniers dans une cabane, pour lesquels les trafiquants exigeaient que leur famille paye une rançon. L'une des otages a affirmé qu'un de ses geôliers avait essayé de la violer, et qu'ils étaient périodiquement torturés. La police a saisi sur place des fers électrique et des bâtons en tous genres qui servaient à torturer les otages, ainsi que des téléphones portables, un ordinateur, de nombreux papiers d'identités de différentes personnes, et cinq véhicules qui étaient utilisés pour transporter les migrants. (Belga)