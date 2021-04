Une femme mortellement poignardée à Couvin: l'homme suspecté d'homicide a été arrêté

L'homme suspecté d'être à l'origine de la mort d'une femme de 55 ans, vendredi à Couvin, a été entendu samedi par un juge d'instruction et placé sous mandat d'arrêt pour meurtre, a indiqué dimanche le parquet de Namur.



"Une expertise psychologique doit encore être effectuée", a précisé le parquet de Namur. L'individu, né en 1982, "dit ne plus se rappeler des faits", survenus dans la nuit de jeudi à vendredi rue de la Ville à Couvin. L'autopsie du corps de la défunte a par ailleurs eu lieu samedi matin et confirme que la victime a bel et bien reçu plusieurs coups de couteau.