Egypte: près de 100 blessés dans un nouvel accident de train

Près de 100 personnes ont été blessées dimanche dans le déraillement d'un train au nord du Caire, dernier accident ferroviaire en date en Egypte, a annoncé le ministère de la Santé.

Selon un communiqué du ministère, "97 citoyens ont été blessés dans un accident de train au niveau de Toukh", petite ville agricole à une quarantaine de km au nord du Caire. Huit wagons du train qui se rendait du Caire à Mansoura, à 130 km plus loin, ont déraillé, a précisé à l'AFP une source de sécurité.

Plus de 55 ambulances ont été dépêchées pour prendre en charge les blessés, selon le ministère de la Santé. Des enquêteurs ont été envoyés sur place pour établir les causes de l'accident. D'après la source de sécurité, le conducteur du train et d'autres responsables ferroviaires ont été détenus pour être interrogés.

Un autre accident le 26 mars

Les accidents ferroviaires en Egypte sont généralement attribués à des problèmes d'infrastructures et de maintenance. Le 26 mars, au moins 20 personnes sont mortes et près de 200 ont été blessées dans un accident de train près de la ville de Sohag (sud). Le parquet général a indiqué que le conducteur du train et son assistant n'étaient pas à leur poste lors de l'accident, ce que les deux hommes ont contesté. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis des sanctions contre les responsables des drames ferroviaires qui ont endeuillé le pays ces dernières années.

Début avril, la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé l'octroi d'un prêt de 145 millions d'euros à l'Egypte pour l'amélioration de ses infrastructures ferroviaires.