Prévisions météo: voici le temps prévu pour toute cette semaine de rentrée

Le ciel sera changeant dans la journée de lundi qui débutera sous un temps sec avant des averses attendues dans l'après-midi. Les maxima iront jusqu'à 15 degrés, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM). A la mer, le temps devrait rester sec avec davantage de soleil. Les maxima varieront entre 10 degrés au littoral et sur le relief, et 14 à 15 degrés dans le centre. Le vent sera modéré voire faible. Le temps redeviendra sec dans la nuit de lundi à mardi. Du brouillard pourrait se former avec des minima de ­-3 à +2 degrés en Ardenne et de +3 à +5 degrés ailleurs.

Mardi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas et du brouillard. Ensuite, la nébulosité deviendra variable avec quelques averses localisées, principalement dans l'est et le sud-est du pays. Les températures atteindront des valeurs maximales de 11 ou 12 degrés en bord de mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne et jusqu'à 16 degrés en Campine. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur nord.

Mercredi, d'abord un risque de brouillard en matinée puis en journée, une nébulosité variable avec quelques averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les maxima se situeront entre 11 degrés en Hautes Fagnes à 15 degrés dans le centre. Le vent de secteur nord sera d'abord faible à modéré en matinée puis il se renforcera pour devenir modéré dans l'intérieur et assez fort à la côte.

Jeudi, le ciel sera nuageux mais des éclaircies seront possibles. Le temps deviendra généralement sec. Les températures maximales, plus fraîches, ne dépasseront pas 4 à 10 degrés, sous un vent modéré de nord désagréable.

Vendredi, en journée, le temps sera sec avec des éclaircies et des périodes nuageuses. Les maxima oscilleront autour de 11 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré de nord.

Samedi, le temps restera généralement sec sous un ciel partiellement à parfois très nuageux. Les maxima, toujours assez frais, seront de l'ordre de 11 degrés dans la partie centrale du pays, sous un vent faible à modéré de nord-est.

Dimanche, nébulosité à nouveau variable à abondante sous un temps généralement sec. Les températures évoluent peu avec des maxima de 11 ou 12 degrés dans le centre.