Incendie de bâtiment à Verviers

Un incendie s'est déclaré lundi vers 09h30 dans un bâtiment de la rue Pierre Fafchamps à Verviers, a indiqué la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau, qui intervient actuellement sur place. Selon les services de secours, le feu se situe au troisième étage. Si une ambulance et un SMUR (Service mobile d'urgence et réanimation) avaient été dépêchés sur place de manière préventive, personne ne sera admis à l'hôpital, indique la zone de secours qui précise qu'une victime a été soignée sur place.