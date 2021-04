La Grèce lève la quarantaine pour les résidents de l'UE et de cinq autres pays

(Belga) L'aviation civile grecque a annoncé lundi la levée de la quarantaine obligatoire de sept jours en vigueur jusqu'ici en Grèce pour les voyageurs "résidents permanents des pays membres de l'Union européenne, de l'espace Schengen, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, d'Israël, de Serbie et des Emirats arabes unis".

Cette levée de la quarantaine est appliquée pour les vols concernant "les voyageurs qui ont reçu les deux doses du vaccin" ou pour ceux qui "sont négatifs au virus et disposent d'un test négatif de dépistage du coronavirus de moins de 72 heures", a précisé un communiqué de l'aviation civile grecque (Ypa). Cette annonce intervient alors que le pays connaît un pic de l'épidémie avec des dizaines de morts et plus de 1.500 cas de coronavirus par jour. Les habitants de Grèce sont toujours soumis à un confinement strict, les déplacements entre départements ne sont autorisés que pour des raisons "essentielles" (familiales ou professionnelles). La quarantaine sera levée dès ce lundi mais les autres "restrictions pour les vols intérieurs ou internationaux seront en vigueur jusqu'au 26 avril", a précisé l'aviation civile, qui réévalue régulièrement les réglementations en fonction de la situation sanitaire. La Grèce s'apprête à ouvrir sa saison touristique à la mi-mai mais le gouvernement avait annoncé la semaine dernière son intention d'ouvrir dès cette semaine ses frontières pour les visiteurs en provenance des pays européens ou d'autres pays qui disposent soit d'un certificat vaccinal ou de tests de dépistage PCR. Outre la quarantaine de sept jours jusqu'ici obligatoire, les voyageurs arrivant actuellement en Grèce doivent soumettre un test négatif de dépistage du coronavirus, de moins de 72 heures. Seuls les touristes israéliens, qui sont vaccinés, ne sont pas soumis à ces obligations à la suite d'un accord bilatéral. (Belga)