Les difficultés d’un élève en distanciel: devoir activer sa webcam "force à travailler"

Depuis ce matin, les élèves de primaire et de secondaire sont de retour à l’école. Mais les 3ème, 4ème, 5ème à 6ème secondaire poursuivent leur enseignement en alternance. 50% du temps à l’école et l’autre moitié à la maison. À quoi ressemble la journée d’un adolescent qui reprend les cours tout en restant chez lui ?

Marceau Pirotte est élève en 5ème secondaire au collège Saint-Louis de Liège. Ce matin à 7h45, c’était presque une préparation normale de rentrée des classes, avec le petit-déjeuner en famille, même si le cœur n’y était pas. "C’est sûr qu’après 3 semaines, reprendre directement c’est un peu lourd quoi, mais on fait avec …"

Anne-Chantal, sa maman, va partir au travail et doit faire confiance. "C’est l’autodiscipline qui ne marche pas bien. Ils sont 6 à 7 heures devant leur écran. Ils ont leur téléphone à côté. Ils ont accès à la console à côté. Ils ont la télé, ils peuvent couper leur caméra et faire autre chose donc c’est ça qui est difficile par rapport à l’école" à distance, admet-elle.

A 8h10, premier rendez-vous en ligne : un cours de chimie, qui n’est pas la matière privilégiée de Marceau. "Écouter des explications d’une matière qu’on ne comprend pas en live ce n’est pas facile", regrette-t-il.

D’autant que par écran interposé, l’interaction avec le ou la professeur(e) est moins aisée. C’est souvent tentant et plus facile de se cacher. "Les élèves se disent que vu qu’il y a une autre personne qui va répondre, moi je n’ai pas à répondre. Et du coup je peux par exemple faire autre-chose ou faire mon exercice dans mon coin et attendre les réponses."

Après 5 minutes de pause, c’est reparti pour une heure de mathématiques avec le professeur, Stefano Gualtiery. Lui non plus n’est pas fan du système à distance. "On n’est pas dans les meilleures conditions pour donner cours puisqu’on perd de temps en temps un élève qui même s’il est présent ne parvient pas à nous rejoindre."

A 9h50, Marceau doit changer d’ordinateur. Le cours suivant se déroule sur une autre plateforme qu’il préfère car cette fois-ci toutes les caméras sont allumées. "Ça rajoute un lien social donc forcément c’est mieux avec la vidéo. En plus ça nous force aussi à travailler parce que le prof ou la prof voit ce qu’on fait. Si on est sur notre téléphone ou autre chose."

Le retour au présentiel à 100%, les professeurs aussi l’espèrent, même si les examens arrivent à grands pas. "J’avoue que j’ai encore un espoir pour dans 15 jours. Je sais que c’est peut-être un peu naïf. Mais s’il faut le faire on le fera comme ça avec les difficultés", témoigne Françoise Voll, professeur d’art d’expression au collège.

Immobile et solitaire, la journée de Marceau se poursuivra comme ça jusqu’à 16h15. Demain c’est la délivrance : il retourne à l’école.