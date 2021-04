Un an après son lancement, l'appli Clubhouse valorisée 4 milliards de dollars

(Belga) Clubhouse, une plateforme qui propose depuis mars 2020 des salons de conversations uniquement audio, a annoncé dimanche avoir effectué une nouvelle levée de fonds qui, selon une source proche de l'entreprise, valorise la société à 4 milliards de dollars.

Le groupe explique sur son blog avoir déjà finalisé une récolte de fonds en janvier pour pouvoir "accueillir plus d'utilisateurs", "renforcer son infrastructure" et "soutenir les créateurs" organisant des discussions en direct. "Depuis, nous avons grandi bien plus vite que ce à quoi nous nous attendions, au fur et à mesure que Clubhouse se répandait" dans le monde. Les serveurs ont parfois peiné et les algorithmes créés au début ne font plus face, note la société. Aussi a-t-elle de nouveau sollicité des investisseurs pour une nouvelle levée de fonds, emmenée cette fois-ci par la société de capital-risque Andreessen Horowitz avec la participation des fonds DST Global, Tiger Global et de l'homme d'affaires Elad Gil. L'entreprise n'a pas donné de détails sur les montants impliqués mais une source proche de l'entreprise a indiqué à l'AFP que cette transaction donnait à Clubhouse une valorisation d'environ 4 milliards de dollars, confirmant une information de l'agence Bloomberg. Le précédent tour de table en janvier valorisait l'entreprise 1 milliard de dollars. L'application, accessible sur invitation seulement, permet d'écouter des discussions en direct, et parfois d'y participer. Profitant de la pandémie et des apparitions de célébrités comme l'entrepreneur Elon Musk, elle a ramené au goût du jour les longues conversations, qu'il s'agisse de questions-réponses d'investisseurs, de papotage entre amis, ou d'interviews de personnalités. Depuis début avril, elle permet aux utilisateurs d'envoyer de l'argent aux créateurs de contenus. Basée à San Francisco, Clubhouse a été créé par Paul Davison et Rohan Seth via la start-up Alpha Exploration. Elle fait déjà des émules, Facebook ayant discrètement lancé début avril une phase de test pour une nouvelle application de conférences audio, Hotline, tandis que Twitter teste depuis décembre les "Spaces". (Belga)