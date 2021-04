Alexeï Navalny récompensé pour son courage à Genève

(Belga) L'opposant russe Alexeï Navalny a été honoré par 25 ONG à Genève pour son courage. Il est actuellement emprisonné en Russie et en grève de la faim depuis trois semaines. Les autorités carcérales ont annoncé son transfert à l'hôpital.

Alexeï Navalny a été choisi pour son "courage extraordinaire et ses efforts héroïques pour alerter sur les graves violations des droits humains par le régime de Poutine en Russie", a souligné le directeur d'UN Watch Hillel Neuer, cité dans un communiqué lundi. C'est la fille de l'opposant, Daria Navalnaya, 20 ans, qui recevra la récompense en son nom, dans le cadre du Sommet de Genève pour les droits humains et la démocratie le 8 juin 2021. Alexeï Navalny a été condamné à plus de deux ans de prison en février par un tribunal moscovite. Il a arrêté de s'alimenter le 31 mars pour protester contre ses conditions de détention en Russie. Il accuse notamment l'administration pénitentiaire de lui refuser l'accès à un médecin alors qu'il souffre d'une double hernie discale, selon ses avocats (Belga)