Le corps du Flémallois Raphaël Samson retrouvé lundi dans la Meuse à Amay

Le corps du Flémallois Raphaël Samson a été retrouvé lundi vers 14h30 dans la Meuse à Amay (province de Liège), ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco et le parquet de Liège.



Le jeune homme, âgé de 24 ans, était porté disparu depuis jeudi passé. Il avait quitté son domicile, situé rue Rouffa à Flémalle, vers 23h00 et ne s'était plus manifesté après que son GSM eut cessé de borner dans la région d'Amay. Samedi en début de soirée, sa voiture, une Citroën C3 de couleur grise, avait été retrouvée dans la Meuse à Amay. Les pompiers avaient remonté la plaque d'immatriculation à la surface en attendant que les recherches reprennent lundi.