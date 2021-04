Au Texas, Bobby remplace ses puits de pétrole par des éoliennes

Si JR et Bobby Ewing -- les héros de la série Dallas -- vivaient aujourd'hui, reboucheraient-ils leurs puits de pétrole pour les remplacer par des éoliennes? C'est ce qu'a fait un autre Bobby texan près de San Angelo, à quatre heures de voiture à l'ouest de Dallas.

En ce jour d'avril 2021, Bobby Helmers, 79 ans, écoute le murmure des pales qui fendent l'air en formant un cercle de 120 mètres de diamètre. Il n'en revient toujours pas du peu de bruit qu'elles émettent.

Il y a trois ans, des ouvriers rebouchaient ses neuf puits de pétrole aux pompes grinçantes et croisaient chaque matin les hommes venus ériger les six immenses éoliennes qui dominent à présent la propriété.

Le ranch du cow-boy appartient depuis trois générations à la famille de son épouse Sandra. "Les Stetson et les chevaux ont été remplacés par des casquettes et des pick-up", plaisante-il, en référence au fameux chapeau à large bord.

Les vaches, elles, demeurent. Avec un employé, le couple élève à des fins de reproduction 125 brangus, une race hybride, croisement entre angus (une espèce connue pour sa chair tendre) et brahman (célèbre pour sa résistance à la chaleur).

Mais, aujourd'hui, la moitié du chiffre d'affaires de l'exploitation provient des éoliennes.

A quelques kilomètres de là, dans un petit bâtiment posé au milieu des genévriers et des cactus, Kevin DeFoor, 48 ans, gère la petite dizaine d'ouvriers en charge d'entretenir le parc de 76 éoliennes dont fait partie le ranch de Bobby et Sandra Helmers.

- Texas champion de l'éolien -

"La région s'est développée grâce à l'agriculture, l'élevage et le pétrole", explique l'employé du géant énergétique français Engie, exploitant du parc. Ancien gardien de prison, c'est sur le tard que cet enfant du pays a découvert que les richesses locales ne se trouvaient pas que dans les sols.

En 2007, il décide de travailler dans le secteur éolien, une première dans sa famille. Depuis, il ne tarit pas d'éloges sur la constance du vent local. "Nos turbines tournent 50% du temps, c'est une belle performance dans le secteur!"

Les annonces de Joe Biden en faveur d'une transition vers des énergies propres ont un écho particulier au Texas. L'État est connu pour ses énergies fossiles mais il a massivement investi au début des années 2000 pour devenir aujourd'hui le premier producteur national dans l'éolien et le deuxième dans le solaire.

"Contrairement aux idées reçues, le gouverneur George W. Bush (1995-2000) et son successeur Rick Perry (2000-2015) ne voulaient pas que le Texas soit exclusivement l'Etat du pétrole. Ils voulaient qu'il soit celui de toutes les énergies", explique Joshua Long, professeur spécialiste de l'environnement à l'université Southwestern, près d'Austin.

Cela fait donc longtemps qu'énergies fossiles et renouvelables cohabitent au Texas et ce n'est pas par conviction écologiste que Bobby Helmers est passé du pétrole à l'éolien.

Installées au début des années 1990, ses pompes à pétrole ne remontaient plus grand-chose depuis un moment et leur exploitant a fini par jeter l'éponge.

- Revenus stables -

Coup de chance, quelques années auparavant, le groupe Infinity Renewables avait donné rendez-vous à Bobby Helmers et ses voisins dans un restaurant du hameau non loin. Les royalties potentielles l'ont tout de suite convaincu.

Le pétrole n'étant pas illimité, "le rendement des puits diminue forcément d'année en année", rappelle-t-il. "Dans l'éolien, la production est constante. Quant au pourcentage perçu, il est augmenté au bout de 5, puis 10 ans, quand les investissements sont mieux amortis."

De négociations en mesures des vents, une décennie passe entre cette réunion et la construction de la première éolienne. "Entre temps, Engie a racheté Infinity Renewables et la technologie a évolué. Les turbines devaient faire 1,5 mégawatt-heure (MWh) et elles en font 2,625", augmentant son chiffre d'affaires, se félicite le cow-boy depuis son salon où trônent quelques trophées de chasse.

Alors que sa rente pétrolière fluctuait au gré des cours volatils du marché, Bobby Helmers apprécie dorénavant la stabilité de ses nouveaux revenus dont il ne dévoilera pas le montant.

Il a malgré tout connu sa première déception il y a quelques mois lorsque ses turbines ont arrêté de tourner pendant 10 jours lors du froid historique qui s'est abattu sur la région. Quel univers impitoyable!