Pourquoi n'y a-t-il pas eu de surmortalité les 3 premiers mois de cette année malgré le coronavirus?

Il semble qu’il y ait eu moins de décès au cours des 3 premiers mois de cette année qu’habituellement, selon la question d'un(e) journaliste au porte-parole interfédéral de lutte contre le coronavirus Yves Van Laethem ce mardi. "La mortalité n’a pas diminué", a-t-il corrigé. Les chiffres de Sciensano "montrent une certaine stabilisation. On est dans les limites de la normale".

Pourquoi pas plus de morts?

"C’est probablement lié au fait que cet hiver, nous n’avons pas connu de grippe ou d’autres infections respiratoires chez les adultes et on a ainsi limité un certain nombre de décès qui survenaient en dehors du coronavirus chaque année", a-t-il analysé. Une diminution de ces maladies due justement aux mesures appliquées contre le coronavirus : port du masque, gestes barrière, limitation des contacts rapprochés.

Des mesures comme pour le Covid mais pour la grippe?

Quant à savoir si on pourrait garder un certain nombre de précautions dans le futur, "je ne pense pas qu’on va rendre obligatoire le port du masque, le gel hydroalcoolique ou les distances quand nous aurons les périodes de grippe entre janvier et mars", a-t-il ajouté, mais elles pourraient être conseillées aux plus fragiles.