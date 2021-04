Plus d'un octogénaire wallon sur 4 n'est pas vacciné: la Wallonie relance la campagne

En Wallonie, entre 26 et 28% des personnes de plus 80 ans n'ont pas encore pris rendez-vous pour se faire vacciner alors que toutes les invitations ont été envoyées. Face à ce constat, la Région a décidé de relancer la campagne de vaccination des plus âgés.

En Wallonie, 25,2% de la population adulte a reçu une dose

Les centres de vaccination wallons vaccinent actuellement les personnes de 65 ans et plus selon un ordre d'âge décroissant. Ils vaccinent également progressivement des personnes plus jeunes souffrant de comorbidités. Aujourd'hui, 25,2% de la population adulte a reçu une dose de vaccin en Wallonie, rappellent les autorités.

Toutes les personnes de 80 ans et plus auraient pour leur part dû recevoir leur invitation. Or, un certain nombre d'entre elles - de 26 à 28% - n'a pas encore pris rendez-vous. Au regard de ces chiffres, la Wallonie a décidé de lancer dès ce mardi après-midi, l'opération 'Re Vax 80+' destinée à clôturer la vaccination des personnes de 80 ans et plus.

Numéro gratuit: 0800/45 019

Dans ce cadre, les personnes de 80 ans et plus hésitantes, retardataires, celles qui ont laissé leur code se périmer, qui l'ont égaré ou celles et ceux qui n'auraient pas reçu le courrier qui leur était destiné, etc., qui habitent en Wallonie et qui souhaitent se faire vacciner sont invitées à appeler le numéro gratuit 0800/45 019.

Un rendez-vous dans un centre de vaccination leur sera donné. Cet appel s'adresse aussi aux proches des personnes âgées, à leurs familles et à leurs amis. Les autorités wallonnes les encouragent à assister leurs parents, grands-parents ou personnes âgées proches d'eux à participer à cette opération et à se protéger ainsi au plus vite, soulignent les autorités régionales.

Une opération de dix jours

Le call center vaccination 0800/45 019 a été spécialement aménagé pour l'occasion. Des opérateurs dédiés à l'action 'Re Vax 80+ ' répondront ainsi spécifiquement aux appelants. Ils pourront notamment fixer un rendez-vous pour aller se faire vacciner même si le n° de code de vaccination de la personne est périmé ou retrouver le code de vaccination de la personne si elle l'a égaré. L'opération, qui n'est pas destinée aux personnes dans l'incapacité de se déplacer (celles-ci bénéficieront d'une vaccination à domicile), durera 10 jours à dater de ce mardi après-midi.

"Re Vax 80+" est une autre opportunité donnée aux personnes de 80 ans et plus d'aller se faire vacciner avant la fin du processus de vaccination de la phase 1B. Si elles ne saisissent pas cette seconde chance, elles pourront toujours aller se faire vacciner avec la population générale mais perdront leur ordre de priorité", avertissent enfin les autorités.