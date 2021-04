Ion a disparu à Dottignies: l'avez-vous vu?

A la requête du parquet de Mons – division Tournai, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le lundi 19 avril 2021 vers 19h00, Ion LUNCA, un homme âgé de 47 ans, a quitté son lieu de travail situé rue de Marhem à Dottignies – entité de Mouscron. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Il se déplace sur un modèle ancien de vélo pour dame de couleur bronze.

Ion est de nationalité roumaine et ne s'exprime qu'en roumain. Il mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux et les yeux noirs.

Au moment de sa disparition, il portait un T-shirt de couleur moutarde avec des carrés noirs, un pull noir et blanc, un pantalon en jeans bleu, une veste brune et des baskets vertes. Il est en possession d'un sac à dos rose.

Si vous avez vu Ion LUNCA ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

