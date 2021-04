Coronavirus en Belgique: les parcs d'aventures et d'accrobranche autorisés à ouvrir

Les parcs d'aventures et d'accrobranche sont autorisés à accueillir des personnes dans leurs espaces extérieurs, a-t-il été clarifié dans une mise à jour de la foire aux questions du site info-coronavirus.be mardi.



La semaine dernière, l'Aventure Parc de Wavre avait été fermé par le gouverneur de la province du Brabant wallon, Gilles Mahieux, qui justifiait sa décision par le fait qu'il s'agissait d'un parc d'attractions, alors que ce type d'établissements n'est pas autorisé à rouvrir avant le 8 mai au plus tôt. Mais sur le site info-coronavirus, il est désormais précisé que les parcs d'aventure et d'accrobranche sont considérés comme des "parties extérieures d'infrastructures sportives". Ils peuvent donc être ouverts, tout en respectant les mesures sanitaires.