Impôts des chômeurs "corona": une simulation possible dès jeudi pour éviter les mauvaises surprises

Les travailleurs qui ont été placés l'année dernière en chômage temporaire "corona" auront l'occasion dès ce jeudi de simuler leur future imposition, de quoi éviter les mauvaises surprises. Ils sont en tout cas invités à le faire, via le site "TaxCalc", communique mardi le cabinet du ministre des Finances Vincent Van Peteghem.



Les allocations de chômage temporaire des mois de mai à décembre derniers étaient en effet sujettes au prélèvement à la source d'un précompte professionnel réduit, à 15% (plutôt que 26,75% habituellement). En fonction de la situation de chaque contribuable qui a bénéficié d'un tel chômage temporaire corona, il pourrait être amené à devoir payer un peu plus d'impôts qu'attendu, ou à recevoir un retour moindre, à cause de ce prélèvement réduit du précompte professionnel. Selon le cabinet du ministre Van Peteghem, qui a réalisé des simulations de différents scénarios avec le SPF Finances, la différence par rapport aux autres années fiscales devrait surtout être marquée chez ceux qui ont été à mi-temps en chômage temporaire, sur base mensuelle.