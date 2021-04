Bruxelles: le Conseil régional de sécurité attend le prochain Comité de concertation

(Belga) Le Conseil régional (bruxellois) de sécurité (Cores), réuni mardi, n'a pris aucune nouvelle décision dans le cadre de la lutte contre la crise liée à la pandémie de coronavirus. Le ministre-président bruxellois, les bourgmestres des dix-neuf communes de la capitale, les chefs de corps des zones de police concernées qui en font partie se reverront la semaine prochaine pour examiner les décisions prises entretemps par le Comité de Concertation. Ils se prononceront alors sur d'éventuelles décisions spécifiques à Bruxelles, a indiqué mardi le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort.

Au cours de la réunion de mardi après-midi, le ministre-président Vervoort a dressé un état des lieux des mesures prises lors du dernier Comité de concertation. Il a également été question des dossiers qui seront sur la table du prochain Codeco prévu vendredi. Sur la base des décisions qui y seront prises et de la situation épidémiologique, le Conseil Régional de Sécurité examinera sans doute vers le milieu de la semaine prochaine si des mesures spécifiques doivent être prises pour la Région bruxelloise. On y reparlera très vraisemblablement de l'éventuelle réouverture des terrasses envisagée à partir du 8 mai, ainsi que des mesures spécifiques telles que le couvre-feu d'application à partir de 22h00, en tout cas jusqu'à cette date, le port obligatoire de masques, la fermeture des magasins à 20h00 et l'interdiction de l'alcool dans les espaces publics. (Belga)