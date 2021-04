Un refuge découvre une chienne dans un piteux état dans la rue à Lessines: "L’horreur ne s’arrête jamais"

En découvrant une publication d’un refuge pour animaux sur les réseaux sociaux, Aymeric a décidé de nous contacter via le bouton orange Alertez-nous. "C’est une histoire de maltraitance d’un bouledogue français encore une fois à Lessines", déplore-t-il.

L’Opale ASBL – Refuge Des Collines a effectivement diffusé hier soir sur sa page Facebook un message rempli d’émotion intitulé: "Chien martyr trouvé sur la rue à Lessines".

L’association explique avoir reçu un appel pour venir prendre un chien en piteux état trouvé errant sur la voir publique. "A notre arrivée, la découverte de cette petite victime a retourné tout le monde, le ciel s’abat une nouvelle fois sur nos têtes. L’horreur ne s’arrête jamais, les animaux doivent toujours subir la méchanceté humaine", regrette l’asbl qui a accompagné sa publication de plusieurs photos.



Visiblement, cette chienne "terrorisée" errait régulièrement près de la gare de Lessines depuis plusieurs semaines.

Elle est apeurée, affamée, sent une insoutenable odeur de putréfaction

Les bénévoles de l’association l’emmènent en urgence dans une clinique vétérinaire pour recevoir les soins nécessaires. Visiblement, ce bouledogue français souffre notamment d’un état de maigreur extrême, d’un ulcère à l’œil et d’un prolapsus vaginal. "Elle est apeurée, affamée, sent une insoutenable odeur de putréfaction et elle a les babines brûlées", déplore l’asbl.



D’après le refuge, après avoir subi une opération, la chienne est nourrie et soignée pour qu’elle reprenne le plus rapidement des forces.

"Heureusement, son calvaire a enfin pris fin", s’est réjoui l’asbl qui précise que sa revalidation risque d’être longue et difficile.

Les équipes de l’association, qui ont baptisé cette chienne Frankie, espèrent retrouver ses propriétaires: "Notre petite protégée est porteuse d’une puce d’identification électronique bulgare. Tout le nécessaire est mis en œuvre pour retrouver le propriétaire incessamment. Ces actes ne doivent pas rester impunis".