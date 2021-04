Colère et tristesse d’un couple d’affineurs de Beloeil: 400 kilos de fromages lui ont été dérobés

Un couple d’affineurs fromagers de Beloeil a été dévalisé en début de semaine, d’après Sudpresse. Des centaines de kilos de fromages ont été volés pour un montant de plus de 8.000 euros.

Mardi matin, quand Esmeralda et son fils Nicolas sont arrivés à l'atelier d'affinage, ils se sont rendu compte que quelque chose n’allait pas. Il y avait un peu de désordre. Puis, ils ont vu qu’il n’y avait plus de Comté … Cinq Comté de 40 kilos. Des Tommes sont également parties, des manchegos, des fromages emballés et étiquetés, des caisses entières.

400 kilos de fromage sont partis, c’est énorme

Les voleurs ont probablement garé un véhicule à l’arrière du bâtiment, "pour se servir". "400 kilos de fromage sont partis, c’est énorme. Cela ne peut pas être pour une consommation personnelle", explique Jacquy Cange, artisan affineur.

Jacquy et son épouse sont tristes et en colère. Esmeralda a lancé un appel à témoin sur Facebook, à travers une petite vidéo (à voir au bas de l’article).

Du jamais vu en 35 ans de métier

Sachez que les fromages 'Jacquy Cange' sont uniquement vendus par cette famille. Si vous tombez sur leurs produits, vous pouvez les contacter, eux ou la police de Leuze-en-Hainaut/Beloeil.

En attendant, pour Jacquy, ce vol engendre une perte sèche de 8.000 euros. Et c'est surtout un sacré coup au moral pour ce passionné qui n'a jamais vécu cela en 35 ans de métier.