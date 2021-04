Torgny: le vignoble le plus méridional de Belgique s’agrandit et cherche des parrains

À Torgny, l'un des plus beaux villages de Wallonie, le vignoble communal du Poirier du Loup produit chaque année 5.000 bouteilles de crémant bio. Durant les vacances de Pâques, de nouveaux pieds ont été plantés. Ils peuvent être parrainés.

Dans la commune de Rouvroy, le petit village de Torgny et ses coteaux idéalement exposés abritent depuis une trentaine d’années le vignoble communal du Poirier du Loup. On y produit principalement un crémant bio d’excellente qualité.

2.700 nouveaux pieds

Durant ces vacances de Pâques, pas moins de 2.700 nouveaux pieds ont été plantés, du pinot noir et du muscat alsacien, sur une parcelle de 40 ares. Un terrain acheté par la commune et géré, comme le reste du vignoble, par la coopérative Ecoculture. Le vignoble le plus méridional de Belgique s’étend désormais sur 2 hectares.

Les bénévoles et coopérateurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour repiquer ces pieds de vigne dans le sol argilo-calcaire pierreux. Le sol, l’endroit et son exposition sont idéaux pour la culture du raisin.

Parrainer un pied pour aider des associations

Cette plantation s’accompagne d’un volet social, avec le lancement cette semaine de l’opération Viticulteurs du cœur 2.0 initiée par le Rotary Club de Virton. Il est offert la possibilité pour le public de parrainer un pied de vigne. Les fonds collectés permettant non seulement de financer la plantation de la nouvelle vigne mais aussi de soutenir 4 actions caritatives de relance post-Covid d’associations caritatives de la région (La Toupie à Arlon, Le Fourneau David à Chatillon, la maison communautaire rotarienne à Meix-devant-Virton et Un Souffle Gaumais à Virton).

Le pied de vigne choisi sera dédicacé et son emplacement sera répertorié sur une carte digitale qui permettra de le trouver facilement lors de balades à Torgny. Et un panneau d'honneur à l’entrée du vignoble reprendra les noms de toutes les marraines et tous les parrains de l’opération.

Quatre options pour quatre contreparties différentes

Il existe 4 options de parrainage, chacune avec ses contreparties. Pour 40€, le nom du parrain sera attribué à un pied de vigne. Dès 50 euros s’ajoutera une invitation aux vendanges. Dès 60 euros, on reçoit en plus une bouteille de vin pétillant. Enfin pour le parrainage à 120 euros, en plus des contreparties citées ; le parrain recevra 2 bouteilles de vin pétillant rosé et blanc et des bouteilles de ratafia local.

Tous les renseignements ici ou sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank.

La coopérative espère produire du vin au départ des premières grappes d’ici 5 ans.