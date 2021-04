C'est la fin du célèbre petit train jaune de Rochefort: à quoi va ressembler son remplaçant?

Le petit train jaune de Rochefort est au garage depuis deux ans. Véhicule emblématique de la commune, il transportait les touristes ou les mariés. Un pincement au cœur pour son conducteur. Le bus a sillonné Rochefort pendant 15 ans. L'an prochain, un tout nouveau bus décapotable devrait accueillir les touristes. Quant au petit train jaune, il pourrait être mis en valeur au centre de Rochefort.

Le petit train touristique de Rochefort mis au placard. Il a circulé pendant plus de 15 ans dans l'entité et faisait le bonheur des habitants et des touristes. Il faut dire qu'il avait plutôt du style : de couleur jaune et décoré de schtroumpfs et de personnages de bande dessinée (en lien avec le Carrefour BD, évènement annuel à Rochefort). Mais, après plusieurs pannes et des soucis techniques, le syndicat d'initiative a décidé de ranger la machine au garage, elle n'était plus suffisamment fiable. C'était il y a 2 ans.

Depuis, le service aux touristes continue grâce à un véhicule de remplacement. Le syndicat d'initiative a noué un partenariat avec la ville de Durbuy, qui lui a prêté un bus touristique. L'attraction est indispensable pour l'asbl. Il s'agit de sa recette principale.

L'an prochain, les touristes devraient embarquer dans un tout nouveau véhicule. Des démarches sont en cours. L'option envisagée est l'achat d'un minibus décapotable panoramique, qui peut fonctionner aussi bien en été qu’en hiver et qui demande moins d'entretien. Coût : 200.000 € subsidiés à hauteur de 80%. Le circuit proposé d'environ 7 kilomètres pourrait être étendu pour notamment passer dans certains villages.

Le syndicat d'initiative compte conserver le petit train jaune, et sans doute le mettre en valeur dans la Ville.