Climat: accord in extremis de l'UE avant le sommet Biden

L'UE pourra faire bonne figure au sommet sur le climat organisé par Joe Biden après un accord in extremis entre eurodéputés et Etats membres sur une réduction nette d'"au moins 55%" de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 --jugée insuffisante par les ONG environnementales.

Ce compromis, arraché dans la nuit mercredi, ouvre la voie à une baisse de 57% des émissions du Vieux Continent par rapport à 1990, en tenant compte d'un engagement de la Commission européenne à développer des "puits de carbone" naturels absorbant le CO2, comme les forêts et prairies.

"C'est un moment historique (...) L'accord renforce notre position dans le monde comme un leader du combat contre la crise climatique", s'est félicité Frans Timmermans, vice-président de la Commission.

Cet objectif faisait l'objet d'âpres négociations entre les dirigeants des Vingt-Sept, qui s'étaient entendus en novembre sur une réduction nette de 55%, et le Parlement européen, qui réclamait une baisse d'"au moins 60%".

Un accord a été trouvé au petit matin après 14 heures de discussions. Lisbonne, qui occupe la présidence tournant de l'UE, a salué "un signal fort envoyé au monde entier", alors que Washington doit dévoiler jeudi son objectif climatique révisé pour 2030.

"L'objectif d'une neutralité carbone pour 2050 deviendra juridiquement contraignant", souligne l'eurodéputé allemand Peter Liese (PPE, droite pro-UE), et l'UE s'engage au-delà de 2050 à viser des "émissions négatives", c'est-à-dire à absorber davantage de CO2 qu'elle n'en émet.

- "Compromis ambitieux" -

"Le Parlement était évidemment prêt à aller encore plus loin, mais le compromis trouvé est ambitieux : nous allons faire deux fois et demi plus en 9 ans qu'au cours des 10 dernières années", a estimé l'eurodéputé Pascal Canfin (Renew, libéraux), président de la commission Environnement.

L'objectif de l'accord est une baisse "nette" des émissions, c'est-à-dire prenant en compte le CO2 capturé par les puits de carbone naturels.

Au risque de réduire ainsi mécaniquement la baisse réelle exigée des secteurs polluants, critiquent ONG environnementales et eurodéputés verts.

Une inquiétude relativisée par Pascal Canfin: "On a plafonné la part des +puits de carbone+ qui peut être comptabilisée dans la cible 2030: ça nous permet de sanctuariser une réduction brute de 53%, et d'aller jusqu'à une réduction nette de 57% en intégrant l'engagement de la Commission" à développer forêts et prairies, fait-il valoir auprès de l'AFP.

Sans toujours convaincre: "Ce n'est pas à la hauteur des ambitions. En termes réels, ce n'est qu'une réduction de 52,8%. (...) C'est insuffisant au regard de l'accord de Paris", s'insurge l'eurodéputé vert allemand Michael Bloss.

L'ONG WWF a dénoncé "une loi climat désolante qui ne fera pas grand chose contre la crise climatique" et "très en-deçà de la réduction de 65% jugée nécessaire par les scientifiques" pour concrétiser l'accord de Paris.

- "Poudre aux yeux" -

"L'UE est clairement plus soucieuse d'avoir quelque chose pour parader au sommet Biden que du fond (...) ce n'est que de la poudre aux yeux" et on "lègue aux jeunes générations des conséquences désastreuses", renchérit Silvia Pastorelli de Greenpeace.

Pour autant, ce cadre climatique s'imposera désormais à toutes les lois, à commencer par un ensemble de textes attendu en juin, se défend Pascal Canfin.

D'ici à fin 2022, quelque cinquante lois européennes seront modifiées (automobile, biodiversité, ciment, plastique, pesticides...) pour mettre en musique le "Pacte vert" européen, a-t-il expliqué.

Face aux lobbies de ces secteurs, un contrôle de la Commission "vérifiera à chaque étape des textes qu'ils restent bien alignés" avec l'objectif de -55%, "c'est une pression colossale", estime-t-il.

Il sera exercé par 15 experts indépendants, qui aideront aussi la Commission à élaborer un "bilan prévisionnel" détaillant les émissions attendues sur 2030-2050, précise l'eurodéputée suédoise Jytte Guteland (sociaux-démocrates), rapporteure du texte.

Des eurodéputés déplorent cependant que l'objectif de neutralité carbone s'appliquera collectivement à l'ensemble de l'UE, mais pas à chaque Etat individuellement, contrairement à ce que souhaitait le Parlement.

Une ligne rouge pour une partie des Vingt-Sept, dont la Pologne, encore très dépendante du charbon.