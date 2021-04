Interrogé sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ce criminologue l'affirme: "C'est toujours possible de disparaître" (vidéo)

Le criminologue Michaël Dantinne était l'invité du RTLinfo 13h pour évoquer le cas de Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué toute sa famille il y a 10 ans et qui reste toujours introuvable à l'heure actuelle.

En France, il y a dix ans, les corps de l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants avaient été découvert sous une dalle de béton dans le jardin familial. Il est soupçonné d'avoir tué toute sa famille et a ensuite disparu dans la nature.

Est-il possible qu'il soit encore vivant?

"Personne ne le sait. Eventuellement, lui, s'il est toujours vivant mais évidemment, ça, ça reste un mystère. Cela pourrait rester un mystère d'ailleurs pendant très, très longtemps et qui n'aurait jamais de réponse, avec le côté un peu inconfortable que ça peut avoir à la fois au vu de ce qu'il aurait fait et au vu de la 'feuilletonnisation' de cette affaire. Cela prouve également que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les avancées scientifiques de la police ne permettent pas d'élucider toutes les affaires criminelles".

Xavier Dupont de Ligonnès a disparu sans laisser de traces quasiment il y a dix ans. Comment est-ce possible, avec tous les moyens techniques et technologiques que l'on a?

"Alors, c'est vrai d'une part que ces moyens d'investigation scientifique ont progressé. Cependant, ils ne sont pas sans limites, contrairement à ce qu'on pourrait croire, par exemple lorsqu'on regarde la série 'Les Experts'. Ces nouvelles technologies permettent aussi aux criminels qui sont bien au fait de ce qu'elle permettent de se dissimuler. Donc, oui, c'est toujours aujourd'hui possible de disparaître. Maintenant, il faut rester aussi avec l'hypothèse ouverte qu'il soit mort et que son cadavre soit quelque part et que peut être on ne le retrouvera jamais. Mais en tout cas, dans une société comme la nôtre, c'est toujours possible de disparaître, de ne pas laisser de traces".

Dix ans plus tard, qu'est ce qui fascine encore le public dans cette histoire?

"Un espèce d'attrait morbide pour la gravité de ce qu'il aurait fait. Et puis, le scénario qui n'est pas loin de celui d'un film ou d'une série télévisée qui tient les gens en haleine. A chaque rebondissement, un nouveau feuilleton médiatique s'ouvre, l'affaire rebondit comme d'autres affaire Maddie McCann, les tueries du Brabant ou autres. Et il y a une espèce de 'feuilletonnisation' qui tient le public en haleine et c'est certainement le succès aussi de ce type d'affaires".