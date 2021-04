TC Nivelles - Plus de 600 plants de cannabis poussaient dans une villa de Lasne

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi K.W., un ressortissant allemand né en 1963, à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10.000 euros. En 2018, il était le locataire d'une villa de Lasne qu'il n'occupait pas. Les voisins ont observé que les rideaux étaient toujours tirés et qu'il y avait des agissements suspects sur place. Les policiers y ont trouvé, le 3 octobre 2018, 610 plants de cannabis et le "jardinier" de cette plantation, E.D. Celui-ci écope d'un an de prison avec un sursis pour ce qui excède la détention préventive, et de 8.000 euros d'amende avec un sursis partiel.

Alors que les policiers perquisitionnaient cette villa, E.D. est arrivé sur place avec des bidons. Il a avoué qu'il était chargé de s'occuper des six chambres de culture aménagées dans l'habitation. Il se rendait sur place avec des véhicules loués et les voisins ont signalé de fréquents passages de voitures immatriculées à l'étranger. L'homme recevait par SMS des instructions sur l'arrosage, le placement des lampes chauffantes, etc. Mais il n'a jamais collaboré à l'enquête pour orienter les policiers vers ceux qui lui donnaient des ordres. Quant à K.W., il a confirmé aux enquêteurs ne jamais s'être rendu à Lasne. Il a signé le bail et recevait l'argent à payer chaque mois, plus une commission. Les enquêteurs se sont renseignés en Allemagne, où la police leur a précisé que l'homme était impliqué dans des faits du même type, louant des maisons et des véhicules pour le compte d'une organisation albanaise active dans la production de stupéfiants. (Belga)