Météo: voici les prévisions du week-end

Aujourd'hui, la journée débutera sous le soleil dans de nombreuses régions, mais les nuages bas pourraient déborder par le nord et nord-est du pays en début de journée. Par après, quelques cumulus de beau temps et voiles d'altitude alterneront avec de larges éclaircies, mais le temps restera sec et assez frais. Les maxima varieront entre 8 degrés en Ardenne et en bord de mer, et se situeront le plus souvent aux alentours de 11 à 13 degrés dans les autres régions. Le vent deviendra progressivement modéré de secteur nord-est.

La nuit de jeudi à vendredi se déroulera sous un ciel généralement dégagé. Les températures redescendront aux alentours de -3 degrés en Ardenne, voire parfois davantage dans certaines vallées, et aux alentours de 0 degré dans la plupart des autres régions. Les gelées au sol seront donc répandues. Le vent faiblira et s'orientera à l'est.

Vendredi, le ciel sera ensoleillé avec parfois quelques bancs nuageux plus insistants sur le nord-est du pays. Le fond de l'air restera assez frais avec des températures qui ne dépasseront pas 8 ou 9 degrés dans les Hautes Fagnes et 13 ou 14 degrés dans de nombreuses régions. Le vent de nord-est sera faible puis deviendra modéré.

Samedi, le ciel restera ensoleillé avec parfois quelques bancs nuageux. Les maxima varieront entre 10 ou 11 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 14 ou 15 degrés dans la plupart des autres régions. Toujours avec un vent modéré de nord-est.

Même type de temps ensoleillé pour dimanche, avec parfois quelques passages nuageux. Les maxima varieront entre 10 et 15 degrés, avec un vent modéré, et assez fort à la mer de secteur nord-est.