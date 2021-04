Deux blessés graves après une explosion et un incendie dans une habitation de Grammont

Deux personnes ont été grièvement blessés dans la nuit de mercredi à jeudi après qu'une explosion et un incendie sont survenus dans une habitation de Grammont, en Flandre orientale. Les victimes ont dû sauter du deuxième étage pour échapper au feu, explique le bourgmestre de Grammont, Guido De Padt.



L'incident s'est produit vers 03h45 du matin dans la Penitentenstraat. La cause de l'explosion reste encore à déterminer, mais celle-ci a été violente, selon le bourgmestre. "J'habite à environ 200 mètres et j'ai été réveillé par la détonation", commente-t-il. Quinze personnes de bâtiments environnants ont été évacués.