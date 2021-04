Sept projets soutenus pour améliorer le dialogue sur les soins palliatifs et la fin de vie

(Belga) Le Fonds Marianne et Jean Mechelynck, géré par la Fondation Roi Baudouin, accorde un soutien financier total de 153.000 euros à sept organisations qui mettent sur pied des actions de formation et de sensibilisation destinées aux personnes qui accompagnent des patients en soins palliatifs, annonce jeudi la Fondation.

Tant pour les patients, que les aidants proches et les soignants qui les entourent, il n'est pas toujours facile d'aborder le délicat sujet des soins palliatifs. C'est pourquoi le Fonds Marianne et Jean Mechelynck veut promouvoir la formation, la sensibilisation et l'accompagnement de professionnels et de bénévoles afin d'améliorer ensemble la communication sur les soins palliatifs. Un appel ouvert lui a permis de sélectionner sept organisations, qui se partageront plus de 153.000 euros de soutien pour développer et organiser des formations. Les projets sélectionnés touchent des publics diversifiés qui suivent des patients atteints d'une maladie chronique ou aiguë. Ils proposent des formations destinées aux bénévoles et aux aidants proches, au personnel de maisons de repos et de soins, et de services d'aide et de soins à domicile, aux membres d'équipes de soins palliatifs, aux soignants professionnels qui travaillent avec des personnes issues de différentes communautés culturelles ou dans les soins spécialisés. (Belga)