Climat: Biden va quasiment doubler l'objectif américain de réduction des émissions

(Belga) Joe Biden va dévoiler jeudi lors de son sommet virtuel sur le climat le nouvel objectif des Etats-Unis contre le réchauffement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'entre 50 et 52% d'ici 2030 par rapport à 2005, a annoncé un responsable américain.

Cet objectif double quasiment l'ancien engagement de Washington d'une diminution de 26% à 28% à l'horizon 2025. "Cette annonce va être faite durant le sommet des dirigeants sur le climat que le président Biden organise, afin de mettre le monde au défi de relever ses ambitions et combattre la crise climatique", a dit ce responsable américain. Cet objectif, qui se veut ambitieux, est la contribution américaine pour espérer participer à maintenir le réchauffement mondial sous les +2°C, si possible +1,5°C, par rapport à l'ère pré-industrielle, comme le prévoit l'accord de Paris conclu en 2015. Il doit permettre de tenir une autre promesse de Joe Biden, de neutralité carbone de l'économie américaine d'ici 2050, a assuré le responsable, sans toutefois détailler à ce stade les mesures secteur par secteur pour y parvenir. Joe Biden a rejoint dès le début de son mandat en janvier cet accord-clé international dont son prédécesseur Donald Trump avait claqué la porte. Il veut maintenant, avec son sommet, se poser en moteur de la lutte mondiale contre le réchauffement climatique, pressant les autres grands pays pollueurs, à commencer par la Chine, d'accélérer leur propre cadence en vue de la grande conférence de l'ONU, la COP26 prévue à Glasgow, en Ecosse, à la fin de l'année. Le nouvel objectif des Etats-Unis "nous donne des moyens de pression significatifs" pour "pousser à l'action climatique à l'étranger", a plaidé un autre responsable américain. Avec les nouvelles annonces faites ces derniers jours ou que doivent faire jeudi le Japon, le Canada, l'Union européenne ou le Royaume-Uni, des pays "qui comptent pour plus de la moitié de l'économie mondiale" auront désormais pris des engagements de réduction des émissions, en ligne, en ce qui les concerne, avec l'objectif planétaire de réduction du réchauffement, a-t-il estimé. Mais en l'état, ce même objectif reste globalement hors de portée à ce stade. (Belga)