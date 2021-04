Coronavirus: des événements-tests seront organisés dès la semaine prochaine, selon le Premier ministre

Le sort du secteur culturel face au coronavirus a été abordé en séance plénière de la Chambre ce jeudi après-midi. Lors d'une prise de parole, le Premier ministre a indiqué que "des événements-test en matière culturelle seront organisés dès la semaine prochaine". Alexander De Croo n'a cependant donné aucune précision sur l'organisation de ces essais. Sur cet aspect, le Premier ministre renvoie au Comité de concertation qui doit se tenir vendredi.

Le 11 mars, le cabinet de la ministre francophone de la Culture avait donné des précisions sur six tests "grandeur nature" à Bruxelles et en Wallonie dans différents secteurs culturels: cinéma, arts de la scène, musique... "Ces expériences-pilotes en situation [...] permettront de valider scientifiquement les protocoles sanitaires établis en concertation avec le secteur culturel et les experts pour permettre une réouverture progressive, durable et tenable des activités culturelles", indiquait alors le communiqué de la ministre.

Reste à voir si les préparatifs de la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles seront effectivement utilisés comme base pour les tests de la semaine prochaine.