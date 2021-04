Affaire des arnaques aux véhicules d'occasion: 5 prévenus reconnaissent les escroqueries

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a poursuivi, jeudi, l'interrogatoire des 79 prévenus dans un important dossier concernant plus de 500 arnaques sur le marché du véhicule d'occasion. Cinq prévenus ont reconnu les escroqueries qui sont mises à leur charge, certains totalement, d'autres partiellement. Et tous ont désigné le prévenu M. B., toujours recherché, comme l'instigateur du mécanisme destiné à tromper les victimes, des particuliers qui mettaient en vente leur voiture.

"Momo [le prévenu M. B.] m'a expliqué le système. Puis, j'ai essayé et ça a marché", a raconté le prévenu M. S. "Je lui louais les plaques 'Z' et je ramenais comme ça le véhicule chez moi. Mais je n'utilisais pas ce système pour toutes les ventes que je faisais", a-t-il précisé. "Je regrette sincèrement et c'est pourquoi j'ai décidé de faire don des cautions que j'ai versées à la partie civile", a ajouté M. S.

Un autre prévenu, R. B., a déclaré qu'il n'avait tiré aucun bénéfice important des infractions. "Ça me rapportait juste de quoi vivre. Je faisais ça occasionnellement", a-t-il affirmé.

Quant au prévenu D. M., il a avoué toutes les escroqueries qui lui sont reprochées ainsi que la détention d'une ancienne arme à feu et d'un coup de poing américain. Il a néanmoins contesté avoir appartenu à une organisation criminelle. "On a été approché par Momo", a-t-il déclaré. "Moi, j'ai vécu tout le temps avec mon père jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis à 21 ans, je me suis marié et là j'ai eu besoin d'argent", s'est-il expliqué. Il avait été intercepté par la police durant l'enquête alors qu'il conduisait un véhicule, obtenu par l'escroquerie, qui venait d'être signalé volé.

504 arnaques

Cet important dossier mené par le parquet fédéral concerne un total de 504 arnaques au préjudice de particuliers qui vendaient leur voiture. Quatre-vingt-trois personnes sont prévenues dans quatre causes liées. Septante-neuf de celles-ci sont présentes dont trois sont toujours sous mandat d'arrêt. Par ailleurs, 185 personnes se sont constituées partie civile. Selon le ministère public, plusieurs prévenus ont constitué une organisation criminelle qui a mis en place une escroquerie à grande échelle, via l'achat de véhicules d'occasion. De prétendus acheteurs répondaient aux annonces de vendeurs particuliers. De faux virements étaient ensuite effectués devant eux, auxquels était montrée sur un téléphone ou sur une tablette une fausse confirmation d'envoi de virement bancaire. Puis le véhicule "acheté" était rapidement revendu et exporté à l'étranger. Dans certains cas, une partie du prix de vente du véhicule était payée en argent liquide au vendeur et le reste était payé par virement, qui n'était donc en réalité jamais effectué. D'autres prévenus, notamment des policiers et du personnel de la DIV, sont quant à eux poursuivis pour corruption. L'interrogatoire des prévenus se poursuivra lundi après-midi.