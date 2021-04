Justice: un Wavrien qui a tenté d'assassiner une de ses connaissances condamné

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi E. Z., un habitant de Wavre âgé de 79 ans, à quarante mois d'emprisonnement assortis d'un sursis total. Le septuagénaire, sans le moindre antécédent judiciaire, était poursuivi pour avoir tenté de tuer une de ses connaissances, le 29 mai 2016, devant une épicerie de Wavre. Il existait un différend entre eux, pour une histoire de dettes. Le prévenu, après avoir croisé la victime dans le commerce, est rentré chez lui pour prendre un couteau, puis est revenu sur place. Il a frappé la victime dans la région du coeur.

La blessure a occasionné un pneumothorax et dans un premier temps, lorsque la victime a été hospitalisée, ses jours étaient considérés comme en danger. Après plusieurs jours passés aux soins intensifs, il n'a pas perdu la vie mais conserve des douleurs et un traumatisme à la suite des faits. À l'audience, la défense a estimé que l'intention de tuer n'était pas établie, pas plus que la préméditation. Une requalification en coups et blessures volontaires avait dès lors été demandée, et les conseils du prévenu ont estimé que leur client avait été provoqué par la victime. Le dépassement du délai raisonnable dans lequel un prévenu peut s'attendre à être jugé avait été plaidé également, la défense suggérant que le Wavrien bénéficie d'une suspension du prononcé. Le jugement rendu jeudi estime que la provocation n'est pas établie, qu'il y a bien eu tentative de meurtre. Le prévenu, en retournant chez lui pour prendre un couteau puis en revenant à l'endroit où il savait que la victime se trouvait toujours, a aussi prémédité son acte. Il s'agit donc bien d'une tentative d'assassinat et le tribunal souligne le peu d'amendement dont fait preuve le prévenu, malgré l'écoulement du temps. Les quarante mois d'emprisonnement infligés par le tribunal sont assortis d'un sursis total, vu la situation personnelle du prévenu, y compris son âge.