Méditerranée: un bateau fait naufrage avec 130 migrants à bord

(Belga) L'ONG SOS Méditerranée a indiqué jeudi avoir repéré au large de la Libye une dizaine de corps près d'un bateau pneumatique retourné qui avait été signalé en détresse avec environ 130 personnes à bord.

SOS Méditerranée avait été prévenue mardi par Alarm Phone, une structure de volontaires qui alerte sur les cas de migrants en difficulté, de la présence de trois embarcations dans les eaux internationales au large de la Libye. Le navire Ocean Viking de l'ONG basée à Marseille (Sud-Est de la France), ainsi que trois navires marchands, se sont rendus sur zone dans des conditions difficiles avec des vagues de six mètres. Un navire marchand a d'abord repéré trois corps puis un appareil de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, a localisé l'épave d'une embarcation pneumatique. "Depuis notre arrivée sur place aujourd'hui, nous n'avons trouvé aucun survivant alors que nous avons pu voir au moins dix corps à proximité de l'épave", a indiqué dans un communiqué Luisa Albera, coordinatrice de recherche et de sauvetage à bord de l'Ocean Viking. "Il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants", a précisé à l'AFP Emmanuelle Chaze, une journaliste française embarquée sur le navire humanitaire de l'ONG, jointe au téléphone. "Si le bateau a chaviré la nuit dernière dans les conditions météorologiques qu'il y a eu, c'est impossible que quelqu'un ait survécu. On a croisé beaucoup de cadavres", a-t-elle ajouté. La semaine dernière, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) avaient annoncé que les corps de 41 migrants, dont au moins un enfant, avaient été repêchés après le naufrage de leur embarcation de fortune au large des côtes tunisiennes. Et l'équipage de l'Ocean Viking précise avoir également cherché mercredi, sans succès, une embarcation en bois en détresse avec environ 40 personnes à son bord. Les conditions météo devraient s'améliorer dans les jours à venir et le navire va rester sur zone. "On craint de nouveaux départs", a souligné Emmanuelle Chaze. Au moins 453 migrants ont péri depuis le 1er janvier 2021 en Méditerranée, essentiellement sur cette route centrale au départ de la Tunisie et de la Libye, selon l'OIM. (Belga)