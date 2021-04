Réouverture des terrasses le 8 mai: voici les 4 questions qui seront abordées par les autorités aujourd'hui

Le 8 mai prochain, le plan "plein air" entrera en action en Belgique. Il prévoit notamment l'ouverture des terrasses. C'est ce qui a été décidé lors du dernier comité de concertation. Pour rappel, ce plan prendra vie si sept personnes de plus de 65 ans sur dix ont été vaccinées et protégées et si la situation aux soins intensifs s'est améliorée durablement.

Un comité de concertation se tient aujourd'hui. Les conditions de cette réouverture des terrasses dans l'Horeca y seront abordées. Les questions suivantes seront posées:

• Combien de personnes autoriser par terrasse ?

• Combien de personnes autoriser par table ? L'hypothèse qui revient le plus jusqu'ici, c'est de permettre des tables de 6 personnes.

• Quel espacement garantir entre les tables ?

• Quelle heure de fermeture faut-il imposer ? Lors des dernières discussions au niveau du gouvernement fédéral, le débat se situait entre 21h et 23 heures.

Les experts sanitaires s'opposent à l'option la plus favorable pour les cafetiers et restaurateurs, à savoir l'ouverture jusque 23h et être 6 à table. Jeudi matin, dans la Matinale Bel RTL, le ministre des Indépendants David Clarinval avait plaidé pour une heure "raisonnable" de fermeture, permettant au secteur d'être rentable.