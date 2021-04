Esneux: vague de cambriolages par des faux chauffagistes

"De faux chauffagistes visitent depuis quelques jours les habitations de la région d’Esneux sous prétexte de venir faire l’entretien des chaudières. Il y a eu des cambriolages dans certaines habitations", nous a prévenus un médecin habitant à Hony, sur la commune d’Esneux.

Ils étaient deux, deux hommes d'une quarantaine d'années, bonnet sur la tête et circulant dans une voiture grise. C’était ce mercredi et ils sont venus sonner chez le médecin, absent à ce moment-là. Mais … "ma mère était venue garder mon chien. C’est elle qui a ouvert. Ils se sont présentés comme des chauffagistes venus entretenir la chaudière. Heureusement j’étais au téléphone avec elle et je lui ai dit de ne pas les laisser rentrer car la chaudière avait été entretenue récemment. Elle a alors reclapé la porte", explique-t-il.

Jusque-là, il ne s’était pas inquiété de cette visite, mais le lendemain, il a vu sur un groupe Facebook de la commune une alerte aux citoyens expliquant que des vols avaient été perpétrés dans des maisons par ces faux chauffagistes.

A la police de la zone Secova, la brigade de recherche mène actuellement l’enquête. "On a bien une vague de vols avec ce modus operandi chez des personnes âgées en journée", confirme la police. "Ils profitent du temps qu’ils passent à l’intérieur pour prendre tout ce qu’ils peuvent". En tout, trois faits ont eu lieu depuis la semaine dernière, deux à Esneux et un à Vaux-sous-Chèvremont, sans compter les tentatives comme chez le médecin.