Vingt étudiants sont arrivés en Belgique infectés par le variant indien du Covid: les règles ont-elles été respectées?

Vingt étudiants en provenance d'Inde et en formation en soins infirmiers à Alost et Louvain ont contracté le variant indien du coronavirus. Ils sont en quarantaine stricte depuis leur arrivée mais justement comment sont-ils arrivés en Belgique? Toutes les règles ont-elles été respectées?

Les 43 étudiants ont réalisé un test PCR dans leur pays avant de prendre l'avion puis un test rapide à leur arrivée à l'aéroport Charles-de-Gaulle à Paris le 12 avril. Le résultat était tout d'abord négatif. de l'aéroport, ils se sont ensuite rendus en autocar en Belgique: un groupe s'est arrêté à Alost et l'autre à Leuven. Pour respecter les règles en Belgique, ils se mettent tous en quarantaine et se font tester à nouveau le 17 avril. Les premiers étudiants sont malades. Vingt d'entre eux sont actuellement infectés par le variant indien.

Dans notre RTLinfo 13H,l'épidémiologiste Emmanuel André donnait son opinion. Pour lui, le virus s'est probablement propagé pendant le voyage même si toutes les règles ont été respectées. "Dans ce cas-ci, quelque part le système qui compense les voyages a relativement bien fonctionné puisque ces gens sont restés en quarantaine, ont été testées et ont été dépistés. Il y a tout un système qui s'est mis en place."

Trois d'entre eux étaient déjà vaccinés complètement avec le vaccin fait Pfizer et Astrazeneca. Mais pas d'inquiétude, aucun ne développe pour l'instant des formes graves de la maladie. Mais comment sont-ils arrivés en Belgique? Ils sont venus pour suivre une formation d'un an en soins infirmiers et les stages étudiants faisaient partie des exceptions à l'interdiction de voyage.

Katrien Staessens, directrice du campus médical de Louvain: "Nous avons suivi les règles en vigueur. Ils ont reçu un visa du ministère des Affaires étrangères en Belgique. Nous savions qu'ils devaient suivre une quarantaine. Donc tout a été suivi à la lettre. Une fois sortis du bus ils sont restés dans leur maison à Alost et Leuven."

Les étudiants indiens doivent tous respecter une quarantaine au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine et doivent réaliser deux tests par semaine.