Opération coup de poing à Mons: un trafic international de stupéfiants démantelé, 6 arrestations

Le parquet de Mons a mené hier une opération d’ampleur en réalisant une série de perquisitions et d’arrestations. Dans le viseur des enquêteurs, une organisation criminelle active dans le trafic de cannabis à grande échelle et de cocaïne de l’Espagne vers la Belgique notamment via des "Go Fast" (NDLR : il s’agit de convois de bolides qui transportent à grande vitesse des quantités importantes de drogue).

L’enquête a démarré il y a un an et demi et en janvier 2020, des véhicules ont d’ailleurs été interceptés en France avec 120 kg de cannabis. Ils devaient se rendre en Belgique. La justice française va probablement se dessaisir de cette prise au profit de l’enquête belge. Plusieurs dirigeants et membres de l’organisation ont été perquisitionnés et arrêtés hier. Il s’agit d’une enquête d’envergure internationale. Les investigations auraient aussi mis à jour des vols qualifiés, des faux en écriture ou encore l’utilisation de structures commerciales pour du blanchiment d’argent. Des infractions habituelles dans ce type d’organisation.

6 personnes arrêtées

Le dossier, qui est dans les mains de la juge d’instruction Laloux, est actuellement constitué de 15 cartons. Des techniques d’enquête particulières ont été mises en œuvre dans le cadre de ces investigations: écoutes directes (micros placés dans un lieu déterminé), mise en place de traceurs, écoutes téléphoniques classiques. Huit personnes ont été inculpées notamment pour participation à une organisation criminelle, trafic international - import - export de stupéfiants. Six suspects ont été placés en détention préventive après passage devant la juge d’instruction.