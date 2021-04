L’épouse de l’ambassadeur de Belgique GIFLE une vendeuse en Corée du Sud: il présente ses excuses après la diffusion de la vidéo

Peter Lescouhier, ambassadeur de Belgique à Séoul, a présenté ses excuses publiques ce jeudi après la diffusion d’une vidéo dans laquelle son épouse apparait en train de s’en prendre physiquement à deux employées d’un magasin de vêtements.



L’incident s’est produit le 9 avril dernier à Séoul. À l’origine de ce conflit, les soupçons des deux vendeuses qui ont pensé que la femme de l’ambassadeur, Xiang Xueqiu, 63 ans, voulait quitter le magasin en portant une des tenues qu’elle avait essayée. D’après la presse coréenne, cette confusion viendrait de la ressemblance des vêtements portés ce jour par leur cliente avec ceux en vente dans la boutique.

Furieuse d’être accusée à tort, le ton est monté entre Xiang Xueqiu et un membre du personnel. Lorsqu’une employée a tenté de s’interposer, elle a écopé d’une gifle de la part de la femme de l’ambassadeur.



L’affaire a fait grand bruit dans la péninsule, depuis la publication d’une photo de la vendeuse, la joue rougie et gonflée par cette gifle puissante. La diffusion des images de télésurveillance de l’incident n’a fait qu’intensifier le ressentiment de certains Coréens.



Jouissant de l’immunité diplomatique, Xiang Xueqiu ne peut en principe pas être poursuivie. Hospitalisée la semaine dernière à cause d’un accident vasculaire cérébral, la femme du diplomate n’a pas encore été interrogée par la police. L’ambassadeur belge s’est exprimé en son nom sur Facebook ce jeudi, exprimant ses regrets. "Quelles que soient les circonstances, la façon dont elle a réagi est inacceptable", a-t-il déclaré.

"Nous espérons que son état de santé s'améliorera rapidement et qu'elle sera en mesure de participer à l'enquête de police, afin que nous puissions tous oublier ce regrettable incident", a précisé l'ambassade l’ambassade de Belgique à Séoul.