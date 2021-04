Réouverture des terrasses des bars et restaurants: "C'est raisonnable mais... il n'y a pas de client à midi"

Les modalités de réouverture des terrasses des cafés et des restaurants ont été abordées lors d'un nouveau comité de concertation, ce vendredi. Celles-ci seront bien autorisées à rouvrir à partir du samedi 8 mai et ce jusqu'à 22h00. Quatre personnes seront autorisées à s'asseoir à la même table, une exception étant permise pour les personnes d'un même foyer (max. 6).

"22h, c'était une demande du secteur", a réagi Fabien Hermans, administrateur de la fédération horeca. "On aurait préféré 23h pour permettre de faire deux services et d'avoir donc plus de rentabilité. 6 personnes maximum par table, ça me parait raisonnable. Mais il faut espérer que le midi, il y ait des clients. Or avec le télétravail, c'est la grosse problématique, il n'y a pas de clients. La deuxième problématique importante, c'est la météo. Au niveau de la terrasse, on a des problèmes de chaufferettes. Il y a des endroits à Bruxelles où on ne peut pas en installer. On négocie avec les communes, certaines nous permettent de chauffer".

Dans ces conditions, pour Fabien Hermans, à Bruxelles ou dans les villes en tout cas, la rentabilité sera difficile à atteindre…

