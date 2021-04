Elio Di Rupo sur les terrasses: "Des contraintes moins fortes que" dans les pays voisins

"Un consensus a été vite trouvé", a expliqué le ministre-président wallon Elio Di Rupo à l’issue du Comité de Concertation de ce vendredi.

Il a cependant rappelé l’importance de voir les chiffres dans les hôpitaux (plus de 900 personnes aux soins intensifs et plus de 3000 personnes hospitalisées) baisser : "On a écouté le désir d’une plus grande liberté et de travailler. Mais il faut tenir compte de la situation très tendue dans nos hôpitaux. Ces nombres doivent diminuer et si par malheur ils devaient augmenter ce serait terrible pour les malades de la Covid mais pour tous les autres malades qui pourraient se retrouver sur une liste d’attente."



Quant à la réouverture des terrasses et aux règles édictées pour permettre celle-ci, "ce sont des contraintes moins fortes qu’aux Pays-bas ou au Grand-Duché de Luxembourg", a-t-il rappelé.

> LE DÉTAIL DES NOUVELLES MESURES