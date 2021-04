A ceux qui veulent ouvrir dès le 1er mai, le Premier ministre répond ceci

Notre journaliste Antonio Solimando a rappelé au Premier ministre Alexander De Croo que des patrons d'établissement horeca ou culturels ont annoncé qu'ils allaient ouvrir avant la date autorisée. Il lui a demandé une réaction.

"Les règles ne sont pas là pour embêter les gens. Les règles sont là pour donner le temps à la campagne de vaccination de produire son effet. On ne fait pas ça parce qu'on aime limiter la vie des citoyens. Il y a de bonnes raisons.

Par rapport à l'horeca, l'évolution devrait justifier l'ouverture du 8 mai et je pense qu'on devrait pouvoir le confirmer bientôt. Cette ouverture se fait avec des règles et perspectives plus larges qu'au Luxembourg ou aux Pays-Bas par exemple.

Pourquoi risquer tout cela ainsi que des amendes sachant que, 7 jours plus tard, de toute façon on pourra le faire de manière légale.

Par rapport au secteur culturel, on sait qu'à l'extérieur il y a quand même des possibilités et c'est plus sûr. Et à l'intérieur on va commencer des événements test la semaine prochaine et le secteur pourra monter sa capacité à pouvoir le faire.

Je comprends l'impatience mais là on est vraiment à deux doigts de réussir, pourquoi risquer ?", a répondu Alexander De Croo.