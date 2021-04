Le plan "plein air" confirmé: "Pas nécessairement de la prudence par rapport aux prochaines semaines"

Ce vendredi, le comité de concertation a confirmé les mesures du plan plein air (voir tous les détails). D'un point de vue épidémiologiste, qu'en pense-t-on ? "C'est un comité de la prudence pour les mois d'été, mais pas nécessairement de la prudence pour les prochaines semaines. J'espère vraiment que l'évolution des chiffres va permettre d'effectuer toutes ces étapes de déconfinement", a expliqué Simon Dellicour, épidémiologiste, sur RTL info. Effectivement, les mesures d'assouplissement nécessitent que la vaccination continue sur une bonne courbe.

Rappel important: quel est le but des mesures ?

"Je trouve que c'était très correcte de commencer la conférence de presse en évoquant les bons chiffres de la campagne de vaccination. Le taux de vaccination est satisfaisant par rapport à ce qu'on pouvait espérer il y a quelques mois, et parce qu'on avance vraiment bien par rapport aux personnes qui risquent le plus de développer des formes graves de la maladie, et donc des personnes qui doivent être hospitalisées. Rappelons que toutes ces mesures existent pour éviter la saturation des hôpitaux", conclut Simon Dellicour.