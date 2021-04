Accident mortel dans le Tournaisis

(Belga) Un accident de la route s'est produit vendredi soir dans l'entité de Beloeil, près de Tournai, a-t-on appris samedi auprès des pompiers. La victime est âgée de 24 ans.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi soir, peu après 18h30, qu'un accident de la circulation s'était produit le long de la rue du Fayt dans le village de Grandglise (Beloeil). Venant de la caserne de Péruwelz, un véhicule de désincarcération, un camion de balisage, un véhicule pour le nettoyage et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Partis de Bernissart, une ambulance et un Smur ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des urgentistes, le conducteur d'une voiture seule en cause était déjà décédé. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 24 ans. La victime était seule dans son véhicule. Selon les premiers éléments de l'enquête, une voiture qui se dirigeait vers la commune de Harchies (Bernissart) a raté un virage. Après avoir percuté un arbre, le véhicule a terminé sa course sur le toit. (Belga)