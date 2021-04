Guatemala: la phase éruptive du volcan Pacaya "est terminée"

(Belga) La phase éruptive du volcan Pacaya au Guatemala, qui depuis le 5 février alarme les villages voisins avec de puissantes explosions et des coulées de lave, "est terminée" a indiqué vendredi l'Institut national de volcanologie.

Le volcan de 2.552 mètres de haut, situé à environ 25 km au sud de la ville de Guatemala, ne présente que "quelques faibles explosions (...), peu de cendres, de la vapeur d'eau et des gaz sulfureux en abondance", a déclaré Emilio Barillas, le porte-parole de l'Institut national de volcanologie (Insivumeh). Il a expliqué que les rivières de lave sur les pentes du massif, dont la plus longue s'étend sur 3,8 km, "n'ont montré aucune progression dans quelque direction que ce soit" ces derniers jours. Le porte-parole de la protection civile a ajouté que la pointe de la principale coulée de lave s'est solidifiée à environ 450 mètres des premières maisons des villages sur le flanc du volcan, où les habitants et les autorités avaient préparé des plans d'évacuation. L'Insivumeh a recommandé la réouverture aux touristes du parc national du volcan Pacaya, l'une des principales attractions touristiques du Guatemala. Les zones encore considérées comme dangereuses en raison des gaz et des restes de roches incandescentes resteront interdites d'accès. Fin mars, des rafales de vent avaient provoqué une pluie de cendres au Nord du volcan, y compris sur la capitale, entraînant la fermeture durant une journée du seul aéroport international du pays. Le volcan Pacaya a connu une importante éruption le 27 mai 2010 qui a causé la mort d'un journaliste venu couvrir l'événement. Outre ce colosse, les volcans Fuego (sud-ouest) et Santiaguito (ouest) sont également actifs au Guatemala qui possède une trentaine de volcans. (Belga)